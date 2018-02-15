Новоназначенный посол Чили вручил копии своих верительных грамот министру иностранных дел Армении

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 15 февраля принял новоназначенного посла Чили (резиденция в Москве) Родриго Ньето Матурану по случаю вручения копий верительных грамот.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, поздравив посла Матурану с назначением, Налбандян отметил, что официальный визит президента Армении Сержа Саргсяна в Чили в 2014 году придал новый импульс отношениям между двумя странами. Налбандян выразил надежду, что новоназначенный посол своей деятельностью внесет вклад в реализацию достигнутых в ходе визита президента Армении договоренностей, направленных на дальнейшее расширение и укрепление отношений между Арменией и Чили.

Выразив благодарность за прием и добрые пожелания, посол Родриго Ньето Матурана заверил, что Чили заинтересован в углублении отношений с Армении, и он приложит все усилия, чтобы придать новый импульс отношениям между двумя странами.

Налбандян поблагодарил посла за принятые в 2007 году Сенатом и в 2015 году парламентом Чили резолюции о признании и осуждении Геноцида армян.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся развития сотрудничества между двумя странами в разных сферах, проведения консультаций между министерствами иностранных дел, укрепления сотрудничества в рамках международных организаций, формирования правовой базы, активизации контактов в межпарламентском формате и торгово-экономических отношений.

Министр Налбандян представил собеседнице последние развития вокруг нагорно-карабахского конфликта, совместные усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы по исключительно мирному урегулированию вопроса.