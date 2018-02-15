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Состоялась встреча Бако Саакяна с членами арцахского Союза ветеранов Афганской войны


15 февраля Президент Бако Саакян принял группу членов арцахского Союза ветеранов Афганской войны во главе с руководителем организации Есаи Балаяном. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся деятельности организации.
Президент высоко оценил участие ветеранов Афганской войны в Арцахской освободительной борьбе, отметив также важность их деятельности в патриотическом воспитании подрастающего поколения.


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