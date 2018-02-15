Фонд «Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци» приобрел ЗАО «Институт хирургии Микаэляна»

Фонд «Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци» приобрел акции одной из ведущей столичных клиник – ЗАО «Институт хирургии Микаэляна».

Как передает «Арменпресс», ректор Ереванского государственного медицинского университета имени Мхитара Гераци Армен Мурадян сказал, что их уноверситету тем самым предоставляются огромные новые возможности.

Как сообщалось ранее, правительство Армении на заседании в четверг одобрило приобретение Фондом «Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци» одной из ведущей столичных клиник – ЗАО «Институт хирургии Микаэляна».



В проекте решения отмечается, что в результате предварительных переговоров между университетом и клиникой планируется, что Фонд планирует приобрести 90,5% акций (152808 обычных акций, каждая номиналом в 1000 драмов) клиники за 2,5 млрд. Драмов.

Как отмечается в проекте решения, фактически, осуществляя порядка 4,5-5 млрд. драмов капитальных вложений вуз получит производственные территории площадью в 59 тыс. кв.м.В результате сделки принадлежащая компании территория в 32 тыс. кв.м с постройками перейдут в ведение университета, которые при реализации дополнительных инвестиций в $4 млн. позволит почти удвоить площади для образовательных, научных, клинических и других целей.Решение о покупке клиники было принято с учетом стратегии университета по росту показателей, в том числе за счет обучения иностранных студентов, увеличения зарплат профессорско-преподавательского состава (в 2,8 раза), наращивания прибыли от научной деятельности к 2022 году до 730 млн. драмов, а также включения вуза в список 100 лучших вузов мира, и позволит обеспечить их выполнение.Представляя проект решения, министр образования и науки Армении Левон Мкртчян сказал, что этот проект обусловлен развитием университета. «Медуниверситет уже достиг определенных успехов. Сегодня каждый четвертый обучающийся там является иностранным гражданином, студенты приезжают из порядка 30 стран. Сейчас будет сформирован мощный клинический центр с новыми корпусами и общежитием», - сказал он.Для реализации необходимых инвестиций университет планирует привлечь кредитные ресурсы.Министр образования и науки Армении Левон Мкртчян отметил, что для этих целей будет предоставлен льготный кредит на 10 лет, с процентной ставкой 5.5% годовых.