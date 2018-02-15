ЕК обвинила Facebook и Twitter в недостаточной защите прав пользователей

Платформы Facebook и Twitter недостаточно исполняют правила ЕС по защите прав пользователей, как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на документ Еврокомиссии.

ЕК вменяет в вину Twitter то, что компания изменяет общие условия использования платформы без уведомления об этом. Кроме того, Facebook и Twitter без ведома пользователей удаляют загруженный контент, пишет газета Zeit.

Издание отмечает, что ответственность за защиту интересов пользователей лежит на странах-членах ЕС и лишь они могут накладывать соответствующие штрафы.

В конце мая вступит в силу новый регламент защиты персональных данных в ЕС GDPR (General Data Privacy Regulations). Среди прочего новый регламент обязывает компании устанавливать ориентированные на потребителя настройки защиты персональных данных. Facebook уже объявил, что переработает свое предложение для Европы в соответствии с новыми требованиями.