Во Флориде приспустят флаги на госучреждениях в память о погибших в результате стрельбы

Флаги на всех государственных учреждениях штата Флорида будут приспущены до 19 февраля в память о погибших в результате стрельбы в школе города Паркленд. Как передает Арменпресс, об этом объявил в среду на пресс-конференции губернатор штата Рик Скотт. Трансляцию пресс-конференции вели несколько телеканалов США.

Губернатор подчеркнул, что "отдал распоряжение приспустить флаги в честь жертв стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas. "Флаги будут приспущены на государственных учреждениях и зданиях местных органов власти по всей территории штата до понедельника", - уточнил Скотт.

Он сообщил, что провел разговоры по телефону с президентом США Дональдом Трампом, министром внутренней безопасности Кирстьен Нильсен и главами органов правопорядка страны. Губернатор намерен ночью навестить пострадавших в ЧП в Паркленде. "Произошло подлинное зло. Наш штат не потерпит насилия, у нас есть правоохранительные органы, которые будут всегда начеку ради нашей всеобщей безопасности", - заверил Скотт.

Генеральный прокурор Флориды Памела Бонди обещала "компенсировать похороны жертв трагедии и оказать всяческую помощь их семьям". "Штат Флорида оплатит за свой счет психологическую помощь пострадавшим, все формальности и заполнение нужных бланков мы берем на себя. Мы доставим все документы прямо в палаты пострадавшим, чтобы им не пришлось заботиться об этом самим", - подчеркнула генпрокурор. Она предупредила, что будет лично осуществлять надзор над распределением материальной помощи родственникам жертв и пострадавшим.



