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Президент Армении направил телеграмму соболезнования королеве Дании


Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования королеве Дании Маргрете Второй в связи с кончиной ее мужа принца Хенрика.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян выразил глубокие соболезнования и поддержку королеве и всей королевской семье, желая им выносливости и мужества.


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