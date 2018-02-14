Президент Армении направил телеграмму соболезнования королеве Дании

Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования королеве Дании Маргрете Второй в связи с кончиной ее мужа принца Хенрика.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян выразил глубокие соболезнования и поддержку королеве и всей королевской семье, желая им выносливости и мужества.