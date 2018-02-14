Внешний государственный долг Азербайджана достиг более 9 млрд долларов

Прямой и гарантированный внешний государственный долг Азербайджана на 1 января 2018 года составляет $9 млрд 398,3 млн (15 млрд 978,1 млн манатов). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, об этом отмечается в сообщении Минфина Азербайджана.

Прямой и гарантированный внешний долг Азербайджана на 1 января 2017 года составлял $6 млрд 913,2 млн. Таким образом, в 2017 году этот показатель увеличился на 35,9%. В структуру внешнего госдолга входят обязательства правительства Азербайджана и "условные обязательства по кредитам, предоставленным под госгарантии". По данным Минфина, внешний долг Азербайджана по итогам 2017 года составляет 22,8% ВВП (по итогам 2016 года внешний долг составлял 20,4% ВВП).