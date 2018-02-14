Армения и Япония подписали соглашение о либерализации, поощрении и взаимной защите инвестиций. Как сообщает Арменпресс, церемония подписания состоялась в министерстве иностранных дел Армении. С армянской стороны соглашение подписал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, с японской стороны - Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Армении Эйчи Тагичу.

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян отметил, что в прошлом году отмечалось 25-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Японией. Политические отношения между Арменией и Японией прошли значительный путь развития, в ходе которого состоялось открытие посольств в двух столицах, что, безусловно, положительно сказалось на отношениях. «Существует большой потенциал для экономического сотрудничества между двумя странами, и мы готовы использовать его в совместных усилиях», - сказал Налбандян.

Он добавил, что Армения является первой страной в регионе, с которой Япония подписывает соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, что очень высоко ценится в Армении. «Мы убеждены, что подписанное сегодня соглашение является новым стимулом для развития экономического сотрудничества между двумя дружественными странами. Как говорит японская мудрость: «Вера может передвигать горы, и мы убеждены в том, что совместными усилиями наши дружеские партнерские отношения продвинутся вперед», - заключил министр иностранных дел Армении.

Посол Японии в Армении подчеркнул, что подписание соглашения является важным этапом в плане расширения экономических отношений между двумя странами. «Это соглашение является самым совершенным и прогрессивным контрактом, который придаст новый импульс нашим экономическим связям. Подписание этого соглашения - это новое начало, новая основа, на которой у Армении и Японии будет много возможностей для расширения и развития экономических связей», - сказал посол.