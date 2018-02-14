Армен Саргсян думает, что веру и надежду можно восстановить пошагово

Выдвинутый со строны РПА кандидат в президенты Армении Армен Саргсян думает, что армянское общество имеет большие ожидания – независимо от личности президента. Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами он сказал, что ожидания общества весьма различны.

«У некоторых имеется инерционное мышление: они полагают, что президент обладает вертикалью власти и может отвечать за все проблемы. Другая крайность – люди думают, что у президента мало полномочий. Есть и масса неверящих ни в какие перемены, независимо от личности президента. Это для меня самое болезненное. Я понимаю и причины, и ситуацию. Однако люди не должны думать, что ничего нельзя сделать – таких ситуаций не бывает»,- сказал он.

Выдвинутый со строны РПА кандидат в президенты Армении Армен Саргсян привел пример развала СССР, когда никто не мог полагать, что эта сверхимперия не просушествует и 100 лет.

«Мы увидели, что изменилось все. Самое трудное в нашей стране – восстановление у людей веры и надежды, чего можно достичь мелкими шагами»,- сказал он.

Выборы президента Армении состоятся в НС Армении 2-го марта.

Кандидатом на пост четвертого президента Армении от РПА назван бывший премьер-министр Армении, посол Армении в Соединенном Королевстве Армен Саргсян.

Как передает «Арменпресс», президент Серж Саргсян уже встречался с ним в президентской резиденции.

Армен Саргсян родился 23 июня 1953 года в Ереване. Женат, имеет двоих сыновей. Окончил факультет теоретической физики и математики Ереванского государственного университета. В 1976-1984 гг. преподавал физику в ЕГУ, основал отдел компьютерного моделирования комплексных систем теоретической физики.

В 1976-1984 годах преподавал в ЕГУ, основал Отдел ком пьютерного моделирования комплексных систем теоретической физики в ЕГУ. Был приглашенным исследователем и преподавателем в Кембриджском университете, Институте математики Лондонского университета.

В 1991-1995 гг. Армен Саргсян был послом Армении в Соединенном Королевстве. Одновременно занимал посты «старшего посла» Армении в Европе, посла в Европейском союзе, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Ватикане.



В 1995-1996 гг. был руководителем миссии Армении в Европейском союзе.

В 1996-1997 гг. Армен Саргсян был премьер-министром Армении.

В 1998-1999 гг. он снова занимал должность посла Армении в Лондоне.

В сентябре 2013 года Армен Саргсян в третий раз занял пост посла Армении в Соединенном Королевстве.

С 2000 года является основателем и президентом организации Eurasia House International.

Занимал и другие почетные и исполнительные должности.