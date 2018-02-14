Президент Армении поздравил Смбата Лпутяна с юбилеем

Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание шахматисту Смбату Лпутяну в связи с 60-летием, пожелав ему доброго здоровья, счастливой жизни, новых значительных успехов в профессиональной и общественной деятельности.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в поздравительном послании говорится:

«Велики Ваши заслуги, в качестве четырёхкратного чемпиона Армении, победителя Всемирной олимпиады в Турине, в деле развития и популяризации армянских шахмат.

Как президент-основатель Академии шахмат Армении Вы ведёте благодарную и важную работу, результаты которой уже заметны».