Нетаньяху: планов досрочных выборов в Израиле нет

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что возглавляемая им правительственная коалиция стабильна и планов досрочных выборов в связи с рекомендациями полиции по расследуемым против него делам о злоупотреблениях нет, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Заверяю: коалиция стабильна, ни у кого нет планов идти на выборы, - сказал глава кабмина в ходе телеобращения, которое транслируется основными израильскими телеканалами. - Мы продолжим работать ради блага израильских граждан до конца срока (истекает в 2019 году - прим. ТАСС)".





