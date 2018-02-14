Время в Ереване: 11:07:36,   14 Февраль

Нетаньяху: планов досрочных выборов в Израиле нет


Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что возглавляемая им правительственная коалиция стабильна и планов досрочных выборов в связи с рекомендациями полиции по расследуемым против него делам о злоупотреблениях нет, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Заверяю: коалиция стабильна, ни у кого нет планов идти на выборы, - сказал глава кабмина в ходе телеобращения, которое транслируется основными израильскими телеканалами. - Мы продолжим работать ради блага израильских граждан до конца срока (истекает в 2019 году - прим. ТАСС)".



 

 

 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации