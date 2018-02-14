В НАТО выступили за наращивание военного присутствия США в Европе

Руководство НАТО поддерживает наращивание военного присутствия США в Европе, считает, что это мотивирует европейских союзников самим предпринимать больше усилий в военной сфере. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

В январе 2017 года США официально переименовали программу военной помощи европейским союзникам в "Европейскую инициативу сдерживания". Программа предполагает развертывание в странах Европы у границ России от трех до пяти тысяч военнослужащих НАТО с техникой и оборудованием.

"Мы приветствуем планы по дальнейшему наращиванию американского военного присутствия в Европе, как в виде личного состава, учений, так и техники… Это побуждающий фактор для европейцев делать больше", — заявил в среду генсек НАТО.

При этом Столтенберг отметил, что увеличение присутствия США идет параллельно с наращиванием европейцами собственных усилий в военной сфере.

В Брюсселе 14 и 15 февраля проходит встреча министров обороны стран альянса.

Ранее сообщалось, что США намерены потратить более 200 миллионов долларов на восстановление и модернизацию военных объектов и сооружений на американских авиабазах, расположенных преимущественно в Восточной Европе.