Ара Баблоян принял участие в открытии в Москве выставки «Вместе»

14 февраля находящаяся с рабочим визитом в Москве делегация во главе с Председателем НС А.Баблояном приняла участие в открытии в Госдуме выставки под девизом “Вместе” к 25-летию установления дипломатических отношений между РА и РФ и 300-летию Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской Апостольской церкви. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Председатель НС выступил с речью:

“Дорогие коллеги, дамы и господа,

приветствую вас на открытии выставки, которая носит очень символическое название -“Вместе”.

Позвольте поблагодарить Председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина за содействие проведению данной выставки.

Мы вместе уже веками. В прошлом году Армения и Россия отмечали 25-летие установления дипломатических отношений – новую главу славной истории наших народов. Более трехсот лет назад была основана Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской Апостольской Церкви – духовный центр армян России, верой и правдой служащим своей новой Родине, сохранив при этом свою национальную идентичность.

За прошедший четвертьвековой период армяно-российские отношения неуклонно развивались, достигнув уровня союзнических, что отвечает жизненным интересам и чаяниям наших народов.

Краеугольным камнем межгосударственных отношений наших стран является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, двадцатилетие которого мы отметили опять же в юбилейном 2017 году.

Уважаемые друзья!

На выставке “Вместе” представлены компании, представляющие различные отрасли экономики Армении – такие как информационные и инновационные технологии, сельское хозяйство и виноделие, продукты питания, туризм и другие. Представлены как компании, хорошо знакомые российскому потребителю, так и те, которым только предстоит представить свои продукты и услуги на российском рынке.

Проведение выставки позволит обогатить наше двустороннее сотрудничество, выявить новые перспективы взаимовыгодного объединения наших экономических, научно-технических и культурных потенциалов.

Хотел бы поблагодарить всех тех, кто внес свою лепту в организацию этой интересной выставки.

Добро пожаловать на выставку, надеюсь, всем Вам будет интересно”.

В составе парламентской делегации РА – депутаты НС Э.Нагдалян, А.Гегамян и руководитель-генеральный секретарь Аппарата НС А.Сагателян. На мероприятии присутствовал также посол РА в РФ В.Тоганян.