Музей будущего в Дубае откроется в 2019 году

Музей будущего, в котором будут выставлены проекты и концепции, призванные коренным образом изменить в лучшую сторону образ жизни людей в мире, систему государственного и частного управления, а также определить вектор развития экономики и научно-технической сферы, откроется в Дубае в 2019 году. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщили здесь во вторник представители проекта, курируемого руководством Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), принимающие участие в работе 6-го Всемирного правительственного саммита (World Government Summit).

Он посвящен вопросам эффективного государственного управления и внедрения современных технологий в различные сферы жизни. В мероприятии, проходящем в комплексе Madinat Jumeirah, принимают участие более 4 тысяч делегатов из 140 стран, включая глав международных организаций, представителей руководства ведущих научно-технических структур и технологических корпораций мира.

"Музей станет крупнейшей в мире площадкой для демонстрации новейших изобретений, инновационных проектов, а также местом проведения встреч, лекций, семинаров и мастер-классов с участием профессионалов самого высокого уровня и заинтересованных людей", - отметили собеседники агентства.

Как ожидается, одной из тем в экспозиции музея будет "влияние искусственного интеллекта на различные стороны жизни людей в ближайшие десятилетия, на открытие новых возможностей и горизонтов развития в экономической и научно-технической областях".

Во время проведения саммита организаторы открыли отдельный павильон, в котором рассказывается о концепции Музея будущего. Его посетила представительная делегация во главе с премьер-министром ОАЭ и правителем Дубая шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом. "Музей будущего станет уникальным инкубатором футуристических инноваций и дизайна. И мы намерены сделать ОАЭ крупнейшим участником процессов будущего развития", - сообщил журналистам правитель Дубая.