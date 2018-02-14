14 февраля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в седьмом форуме Союза воинов-освободителей Арцаха. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

В своем слове Президент подчеркнул значимую роль и место Союза в истории Республики Арцах, отметив, что организация осуществляет важную миссию по патриотичному воспитанию подрастающего поколения, активно участвует в общественной жизни республики, содействует решению социально-бытовых проблем семей погибших и раненых военнослужащих."На протяжении всех лет своей деятельности Союз воинов-освободителей был активно вовлечен в процесс защиты родного народа. При любой угрожающей стране опасности воины-освободители сразу отправляются на фронт, встают рядом с солдатами, несмотря на свой возраст, а иногда и проблемы со здоровьем", - подчеркнул Президент Саакян, добавив, что государство сделает все возможное для оказания содействия Союзу.