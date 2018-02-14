Мероприятия, посвященные 30-летию Арцахского движения, будут организованы и за рубежом. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян.

«Не хочу сейчас раскрывать скобки, однако, в течение года за рубежом будут организованы мероприятия, посвященные 30-летию Арцахского движения»,- сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян.

Мероприятия, посвященные 30-летию Арцахского движения, уже стартовали в Арцахе. Как сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян, 12-го февраля в Гадруте и Мартуни прошли митинги, 13-го февраля в Степанакерте состоялся большой митинг. «В степанакертском митинге приняли участие активисты движения, президент Бако Саакян, официальные лица. Были высланы видеообращения нашим друзьям в США, Франции, РФ, Великобритании»,- сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян.

По его словам, 19-20-го февраля в Арцахе пройдут традиционные крупные мероприятия, которые продолжатся и в течение года во всем Арцахе.

Как сообщалось ранее, под председательством Ашота Гуляна в парламенте Арцаха 24-го января состоялось очередное заседание государственной комиссии по организации и координации мероприятий к 30-й годовщине национально-освободительной борьбы армянства Арцаха – Карабахского движения, в ходе которого были представлены основные направления программы мероприятий к 30-летию и подведены итоги конкурса на лучший логотип.

Ашот Гулян отметил, что уже начаты подготовительные работы и они не завершатся в феврале, а продолжатся в течение всего года, будут носить общенародный характер и охватят всю территорию Арцаха.

Государственная комиссия предлагает целевую программу проведения мероприятий, для реализации которой будут вовлечены представители общественных, политических и научных кругов, Армия обороны, внешний мир и армянская Диаспора.

Затем члены комиссии обсудили и подвели итоги конкурса на лучший логотип мероприятий к 30-летию Карабахского движения. По сообщению министра культуры, по делам молодежи и туризма, в ходе проведенного с 10-го по 31-е декабря 2017 года конкурса 26 участников отправили комиссии 77 эскизов логотипа. В ходе обсуждения победителями были признаны логотип, представленный Ниной Шахвердян, и проект афиш, представленный Арменом Гукасяном.

По программе мероприятий планируется выпуск юбилейной памятной медали, тематических книг и брошюр, фотоальбома, марки, подготовка документальных фильмов и видеороликов, организация выставок, различных конкурсов, спортивных и культурных мероприятий на всей территории республики.

Юбилейные мероприятия начнутся 10-15-го февраля, соблюдая график событий, произошедших тридцать лет назад. Торжественные мероприятия будут организованы 20-го февраля.

В ходе заседания члены комиссии – министр иностранных дел Масис Маилян, министр образования, науки и спорта Нарине Агабалян, министр культуры, по делам молодежи и туризма Сергей Шахвердян – представили отраслевые программы, предусмотренные в рамках комплексных мероприятий.

Подводя итоги заседания, председатель комиссии Ашот Гулян отметил, что в ближайшие дни продолжатся работы по написанию сценариев юбилейных мероприятий.

Арцахское движение является одним из тех исключительных примеров национально-освободительного движения, которое изначально придерживалось принципа восстановления исторической справедливости и попранных прав цивилизованными и мирными средствами, в строгом соответствии с международными нормами и правилами.В ответ на это власти Азербайджана, не задумываясь, вновь прибегли к насилию, организовав резню мирного армянского населения, погромы, депортацию, которые стали самыми гнусными проявлениями преступлений против человечества.В результате этой геноцидальной политики сотни тысяч армян были насильственно депортированы из своих домов, разных частей нашей исторической родины, тысячи людей погибли и получили ранения, уничтожено богатое материальное и нематериальное наследие армянской культуры на территории нынешней Азербайджанской Республики. 1988-ый год стал переломным годом в истории армянского народа. В эти дни тридцать лет назад всё армянство объединилось, стало единым целым, объявив всему миру о своей готовности бороться за свободную и безопасную жизнь на своей родине.Этот общенациональный порыв был вызовом тирании, гонениям, нарушениям прав человека, всем тем ужасам, которые пришлось пережить нашему народу в ходе своей многовековой истории. И венцом этого движения стало восстановление армянской независимой государственности.