За рубежом будут организованы мероприятия, посвященные 30-летию Арцахского движения
Мероприятия, посвященные 30-летию Арцахского движения, будут организованы и за рубежом. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян.
«Не хочу сейчас раскрывать скобки, однако, в течение года за рубежом будут организованы мероприятия, посвященные 30-летию Арцахского движения»,- сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян.
Мероприятия, посвященные 30-летию Арцахского движения, уже стартовали в Арцахе. Как сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян, 12-го февраля в Гадруте и Мартуни прошли митинги, 13-го февраля в Степанакерте состоялся большой митинг. «В степанакертском митинге приняли участие активисты движения, президент Бако Саакян, официальные лица. Были высланы видеообращения нашим друзьям в США, Франции, РФ, Великобритании»,- сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян.
По его словам, 19-20-го февраля в Арцахе пройдут традиционные крупные мероприятия, которые продолжатся и в течение года во всем Арцахе.
Как сообщалось ранее, под председательством Ашота Гуляна в парламенте Арцаха 24-го января состоялось очередное заседание государственной комиссии по организации и координации мероприятий к 30-й годовщине национально-освободительной борьбы армянства Арцаха – Карабахского движения, в ходе которого были представлены основные направления программы мероприятий к 30-летию и подведены итоги конкурса на лучший логотип.
Ашот Гулян отметил, что уже начаты подготовительные работы и они не завершатся в феврале, а продолжатся в течение всего года, будут носить общенародный характер и охватят всю территорию Арцаха.
Государственная комиссия предлагает целевую программу проведения мероприятий, для реализации которой будут вовлечены представители общественных, политических и научных кругов, Армия обороны, внешний мир и армянская Диаспора.
Затем члены комиссии обсудили и подвели итоги конкурса на лучший логотип мероприятий к 30-летию Карабахского движения. По сообщению министра культуры, по делам молодежи и туризма, в ходе проведенного с 10-го по 31-е декабря 2017 года конкурса 26 участников отправили комиссии 77 эскизов логотипа. В ходе обсуждения победителями были признаны логотип, представленный Ниной Шахвердян, и проект афиш, представленный Арменом Гукасяном.
По программе мероприятий планируется выпуск юбилейной памятной медали, тематических книг и брошюр, фотоальбома, марки, подготовка документальных фильмов и видеороликов, организация выставок, различных конкурсов, спортивных и культурных мероприятий на всей территории республики.
Юбилейные мероприятия начнутся 10-15-го февраля, соблюдая график событий, произошедших тридцать лет назад. Торжественные мероприятия будут организованы 20-го февраля.
В ходе заседания члены комиссии – министр иностранных дел Масис Маилян, министр образования, науки и спорта Нарине Агабалян, министр культуры, по делам молодежи и туризма Сергей Шахвердян – представили отраслевые программы, предусмотренные в рамках комплексных мероприятий.
Подводя итоги заседания, председатель комиссии Ашот Гулян отметил, что в ближайшие дни продолжатся работы по написанию сценариев юбилейных мероприятий.Арцахское движение является одним из тех исключительных примеров национально-освободительного движения, которое изначально придерживалось принципа восстановления исторической справедливости и попранных прав цивилизованными и мирными средствами, в строгом соответствии с международными нормами и правилами.
В ответ на это власти Азербайджана, не задумываясь, вновь прибегли к насилию, организовав резню мирного армянского населения, погромы, депортацию, которые стали самыми гнусными проявлениями преступлений против человечества.
В результате этой геноцидальной политики сотни тысяч армян были насильственно депортированы из своих домов, разных частей нашей исторической родины, тысячи людей погибли и получили ранения, уничтожено богатое материальное и нематериальное наследие армянской культуры на территории нынешней Азербайджанской Республики. 1988-ый год стал переломным годом в истории армянского народа. В эти дни тридцать лет назад всё армянство объединилось, стало единым целым, объявив всему миру о своей готовности бороться за свободную и безопасную жизнь на своей родине.
Этот общенациональный порыв был вызовом тирании, гонениям, нарушениям прав человека, всем тем ужасам, которые пришлось пережить нашему народу в ходе своей многовековой истории. И венцом этого движения стало восстановление армянской независимой государственности.