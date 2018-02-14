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На первенстве Европы по стрельбе Армению прдставят 14 спортсменов


На первенстве Европы по стрельбе Армению прдставят 14 спортсменов.

Об этом в беседе с «Арменпресс»  сказал главный тренер сборной Армении по стрельбе Сейран Никогосян. «В составе сборной Армении по стрельбе выступят 14 спортсменов и 2 тренера. Состязания пройдут по стрельбе из ружья, пистолета, по бегущей мишени. В составе сборной Армении по стрельбе выступят 5 молодых спортсменов, которые будут бороться за путевки на молодежную летнюю Олимпиаду. Это будет наш последний шанс, поскольку 3 предыдущих рейтинговых соревнования прошли в Баку»,- сказал он.

Сборная Армении по стрельбе поедет на первенство Европы 16-го февраля и вернется 24-го февраля. Первенство Европы по стрельбе пройдет в венгерском городе Гёр.


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