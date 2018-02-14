Трамп перечислил четверть зарплаты за прошлый год на инфраструктурные проекты

Президент США Дональд Трамп во вторник перечислил в министерство транспорта свою зарплату в размере $100 тыс., которую получил за работу на посту главы государства в четвертом квартале прошлого года. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге для журналистов.

"Сегодня президент пожертвовал свою зарплату за четвертый квартал 2017 года министерству транспорта с целью поддержать их программу по восстановлению и модернизации нашей разрушающейся инфраструктуры", - отметила она.

В понедельник администрация США представила масштабный план по вложению в инфраструктуру страны инвестиций на сумму в $1,5 трлн. При этом $21 млрд будут потрачены только в 2019 финансовом году (начинается в США с 1 октября).