Российские пограничники задержали в Армавирской области нарушителя

В минувшие выходные на берегу пограничной реки Ахурян (Армавирский марз), сотрудниками Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения задержан гражданин Турецкой Республики. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения.

В ходе несения службы, пограничный наряд Армавирского пограничного отряда, наблюдал неизвестного, который незаконно пересёк армяно-турецкую границу и пытался осуществить лов рыбы на территории Армении. Через несколько минут нарушитель был задержан.

При проведении проверочных мероприятий установлено, что злоумышленником является житель населенного пункта Карабаг Дигорского уезда Турецкой Республики, К., 1995 года рождения. Задержанный гражданин сознался в содеянном правонарушении.

В соответствии с установленным порядком взаимодействия, оперативно были оповещены органы полиции и СНБ РА.