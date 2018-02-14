Пасажирский самолет приземлился на Гавайях без кожуха двигателя

Самолет американской авиакомпании United Airlines благополучно совершил посадку в аэропорту Гонолулу после того, как у него сорвало кожух одного из двигателей. Как передает Арменпресс, об этом сообщил представитель авиакомпании.

Лайнер "Боинг-777" выполнял рейс 1175 по маршруту Сан-Франциско - Гонолулу, когда в полете у него сломался и отлетел кожух правого двигателя. На борту находилось более 370 пассажиров и членов экипажа.

Начато расследование причин и обстоятельств происшествия.