«За шахматной короной»: Аронян – серьезный и трудный соперник. Александр Грищук
Через несколько дней в Берлине начнется турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам. Собрался очень серьезный состав участников этого турнира. Среди 8 претендентов – трое представителей РФ, один из них - Александр Грищук. До начала турнира он ответил на вопросы «Арменпресс».
-Каковы ваши ожидания от турнира претендентов?
-До начала турнира у меня никогда не бывает ожиданий. Ясно лишь одно – будет трудно.
-Кто является основными фаворитами на турнире?
-По алфавиту – это Аронян, Лижен, Каруана, Карякин, Крамник, Мамедьяров и Со.
-Как вы будете проходить подготовку к турниру?
-Пытаюсь серьезно подготовиться.
-Каким соперником вы считаете Левона Ароняна?
- Аронян – серьезный и трудный соперник.Варвара Айрапетян