«За шахматной короной»: Аронян – серьезный и трудный соперник. Александр Грищук

Через несколько дней в Берлине начнется турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам. Собрался очень серьезный состав участников этого турнира. Среди 8 претендентов – трое представителей РФ, один из них - Александр Грищук. До начала турнира он ответил на вопросы «Арменпресс».

-Каковы ваши ожидания от турнира претендентов?

-До начала турнира у меня никогда не бывает ожиданий. Ясно лишь одно – будет трудно.

-Кто является основными фаворитами на турнире?

-По алфавиту – это Аронян, Лижен, Каруана, Карякин, Крамник, Мамедьяров и Со.

-Как вы будете проходить подготовку к турниру?

-Пытаюсь серьезно подготовиться.

-Каким соперником вы считаете Левона Ароняна?

- Аронян – серьезный и трудный соперник.