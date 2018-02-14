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Лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц объявил о своей отставке


Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц объявил об уходе со своего поста. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом политик заявил во вторник в Берлине.

"Это мое последнее обращение в должности председателя СДПГ, - сказал он. - Это порой сложная работа, но я ухожу без горечи и обиды с этого поста".

По его словам, на должность главы СДПГ правление партии выдвинуло руководителя фракции социал-демократов в Бундестаге Андреа Налес.

Согласно информации издания Spiegel, временно исполнять обязанность лидера партии будет заместитель председателя СДПГ, бургомистр Гамбурга Олаф Шольц.





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