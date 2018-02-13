Правящая партия ЮАР дала президенту два дня на отставку

Правящий в ЮАР Африканский национальный конгресс (ANC) дал президенту Джейкобу Зуме два дня на то, чтобы уйти в отставку, в противном случае он будет снят с должности, сообщает Арменпресс со ссылкой на Би-Би-Си. О решении партии со ссылкой на источники сообщили южноафриканские СМИ и агентство Рейтер. Официально партия о нем не сообщала.

Если Зума не уйдет сам, будет проведен вотум недоверия, после которого 75-летний президент лишится должности.

По поводу этого решения исполнительный комитет партии совещался с понедельника до утра вторника.

Заседание возглавлял вице-президент и лидер партии с декабря 2017 года Сирил Рамафоса.

Сообщается, что Рамафоса сам поехал в резиденцию президента, чтобы сказать ему о решении партии.

Пока неясно, какова была реакция президента. Официальная просьба покинуть должность будет направлена ему в течение вторника.

Второй президентский срок Зумы истекает в мае 2019 года.