Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-02-18

ЕРЕВАН, 13 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 13 февраля, курс доллара США сократился на 0.73 драмa и составил 482.38 драм. Курс евро вырос на 1.46 драмa и составил 593.95 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 8.34 драм. Курс британского фунта сократился на 2.51 драмa и составил 669.88 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 75.37 драмa и составила 20507.39 драм. Цена серебра выросла на 0.85 драмa и составила 254.73 драм. Цена платины сократилась на 177.98 драмa и составила 14966.06 драм.