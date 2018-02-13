Очевидцы Сумгаитского погрома утверждают, что массовые убийства были заранее запланированы властями Азербайджана

В связи с 30-летием Сумгаитского погрома очевидцы трагедии, бывшие жители Сумгаита, 13 февраля во время пресс-конференции в конференц-зале ИА «Арменпресс» вспомнили о резне. Они утверждают, что массовые убийства были заранее запланированы властями Азербайджана.

Бывший житель Сумгаита Роя Товмасян в тот день была дома со своей семьей, когда вдруг услышала шум во дворе. Предчувствуя опасность, она немедленно отправилась в соседний дом, чтобы позвонить и сообщить, что она не пойдет на работу. «Вдруг два полицейских постучали в дверь и спросили, есть ли в квартире армяне. Мой сосед спрятал меня, и я осталась у нее дома около девяти часов», - сказала она, добавив, что во время тяжелых боев она потеряла мужа, а ее отец был тяжело ранен.

Рузан Товмасян, дочь Ройи Товмасян, сказала, что ей было десять лет в 1988 году. «Когда эти люди вошли в дом, разбив дверь, мой отец и дед начали защищать нас. Мой отец и дед были вооружены холодным оружием, которое у нас было дома. Было реальное сопротивление в течение 8-9 часов», - сказал очевидца.

Другая свидетельница Карине Меджлумян сказала, что в тот день она была в кино со своей сестрой. «Какие-то люди прервали показ фильма и призвали армян выйти на сцену. После этого человек из аудитории потребовал продолжить просмотр фильма, и мы немедленно вернулись домой. По пути все кричали «смерть армянам». Придя домой, я спрятала всех под кроватью и открыла дверь, в которую резко стучали. Я и моя семья были жестоко избиты ими, а затем я была госпитализирована. На следующий день, когда прибыли военные и увезли армян, я поняла, что происходит », - сказала Карине Меджлумян.

27 февраля 1988 года власти Азербайджана начали массовые убийства армянского населения в городе Сумгаит в 20 км от Баку. Во время трехдневных массовых убийств многие люди были ранены и убиты, в том числе, некоторые жертвы были подвергнуты пыткам, а тела были сожжены.