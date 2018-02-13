Американцы потратят рекордные $20 млрд на подарки в честь Дня всех влюбленных

Американские потребители в этом году увеличат расходы на подарки, приобретаемые ко Дню святого Валентина, до рекорда, прогнозирует аналитическая компания IBISWorld. Совокупные затраты вырастут на 1,7% по сравнению с прошлым годом и достигнут $20,1 млрд. Как ожидается, в среднем житель США купит в этом году подарки на сумму $151,98, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Рост объясняется повышением уровня располагаемых доходов на душу населения, что позволяет американцев потратить на подарки чуть больше, чем в прошлом году, отмечается в сообщении IBISWorld.

В этом году доля тех, кто планирует празднование Дня святого Валентина, повысилось до 54,7% по сравнению с прошлогодним уровнем в 53,9%, свидетельствуют результаты опроса Национальной федерации розничной торговли (NRF).

Наиболее существенно вырастут затраты на ювелирные изделия и сладости - соответственно на 5,4% и 3,1%. По данным NRF, именно конфеты и шоколад являются самым распространенным подарком на День всех влюбленных, их планируют купить 55% респондентов.

Кроме того, пользуются спросом романтические поездки, билеты на культурные мероприятия, посещения косметических салонов и т.д. - хотели бы получить их в подарок 42,3%. Однако намерены сделать такой сюрприз всего 23,7% американцев, празднующих 14 февраля.



