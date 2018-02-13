Это был верный момент для ухода из «Манчестер Юнайтед»: Генрих Мхитарян

Каитан сборной Армении по футболу и полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян представил детали своего ухода из клуба «Манчестер Юнайтед».

«Иногда бывает нужна новизна. Для меня это был верный момент для ухода из «Манчестер Юнайтед», поскольку там отсутствовали некоторые обстоятельства. Мне - 29 лет, и я хочу много играть, поскольку через несколько лет я завершу карьеру. Это был верный момент для ухода из «Манчестер Юнайтед». Я многому научился у Клопа и Моуриньо, сейчас буду учиться у Венгера», - сказал он. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «ESPN Brasil».

Капитан сборной Армении Генрих Мхитарян официально стал игроком лондонского «Арсенала». Как сообщает официальный сайт английского клуба, с 29-летним армянским полузащитником подписан долгосрочный контракт.

В рамках этой сделки чилийский форвард Алексис Санчес перешел из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед».