Камерный оркестр выступит с пианистом из Китая

Государственный Камерный оркестр Армении (художественный руководитель – Ваган Мартиросян) выступит с пианистом из Китая Хайоу Чжаном. Концертная программа под названием «Чжан Хайоу играет Моцарта» будет представлена 15-го февраля в Музее-институте Комитаса.

Как передает «Арменпресс» , в программе – произведения Моцарта«Piano Concerto No.12 K.414 in A Major», «Piano Concerto No.13 K.415 in C Major», «Adagio and Fugue K.546 in C Minor» և «Eine Kleine Nachtmusik in G Major».