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Камерный оркестр выступит с пианистом из Китая


Государственный Камерный оркестр Армении (художественный руководитель – Ваган Мартиросян)  выступит с пианистом из Китая Хайоу Чжаном. Концертная программа под названием «Чжан Хайоу играет Моцарта» будет представлена  15-го февраля в Музее-институте Комитаса.

Как передает «Арменпресс», в программе – произведения Моцарта
«Piano Concerto No.12 K.414 in A Major»,  «Piano Concerto No.13 K.415 in C Major»,  «Adagio and Fugue K.546 in C Minor» և «Eine Kleine Nachtmusik in G Major».


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