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Группа иностранных журналистов посетила Армию обороны Арцаха


Группа латвийских, венгерских, алжирских, итальянских, российских и французских журналистов и блоггеров 12 февраля посетила воинские части и подразделения Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), расположенные в северном направлении, для подготовки статей и докладов о национально-освободительной борьбе арцахских армян, посвященных 30-летию Карабахского движения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Республики Арцах, на месте постоянного размещения воинских частей журналисты присутствовали на торжественном митинге, посвященном началу нового учебного года. Так же, на линии фронта они ознакомились с оперативно-тактической ситуацией, социальными условиями военнослужащих и распорядком боевого дежурства.




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