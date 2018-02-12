От имени президента Армении дан официальный обед в честь президента Болгарии

Вечером 12 февраля от имени президента Армении Сержа Саргсяна и г-жи Риты Саргсян был дан официальный обед в честь президента Болгарии Румена Радева и г-жи Десиславы Радев, находящихся в Армении с государственным визитом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, президенты Серж Саргсян и Румен Радев выступили с взаимными тостами, в которых они коснулись межгосударственных отношений между Арменией и Болгарией, а также дружбы между армянским и болгарским народами на основе взаимного уважения, ценностей и традиций.

В своем тосте президент Саргсян рассказал об исторических отношениях между армянским и болгарским народами и формировавшихся межгосударственных отношениях с момента установления дипломатических отношений.

Отметив, что президент Болгарии посетил школу имени болгарского поэта Пейо Йаворова в Ереване, Серж Саргсян подчеркнул, что школа Музей Пейо Йаворова являются ярким примером того, как сыны двух народов создают дружбу.

«Основа нашей дружбы прочная, но любой, даже самый прочный фундамент нуждается в повседневной заботе и внимании. Мы должны продолжить работу над нашими отношениями для качественного улучшения», - отметил Саргсян.

Президент Болгарии Румен Радев поблагодарил президента Саргсяна за приглашение посетить Армению, а также за его сердечное и теплое гостеприимство. Президент Радев выразил уверенность, что эффективные встречи будут способствовать активизации политического диалога и созданию условий для взаимовыгодного сотрудничества между Арменией и Болгарией во всех взаимовыгодных областях.

«Я взволнован, потому что после перерыва в 14 лет президент Болгарии посещает Армению, и я уверен, что сегодняшние плодотворные встречи будут способствовать активизации политического диалога и создадут условия для углубления двустороннего сотрудничества между Арменией и Болгарией во всех взаимовыгодных областях», - сказал он.