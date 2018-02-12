Новоназначенный посол Мали вручил копии верительных грамот главе МИД Армении

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 11 февраля принял новоназначенного посла Мали в Армении (резиденция в Москве) Тиефинга Конате по случаю вручения копий своих верительных грамот.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, поздравив посла Конате с назначением и пожелав ему удачи, министр Налбандян выразил надежду, что новоназначенный посол своей деятельностью внесет вклад в дальнейшее расширение и укрепление отношений между Арменией и Мали.

Выразив благодарность за прием и добрые пожелания, посол Мали заверил, что он приложит все усилия, чтобы придать новый импульс отношениям между двумя странами в двустороннем и многостороннем форматах.

В ходе встречи стороны коснулись подготовки к проведению в Ереване саммита Международной организации Франкофонии.

Собеседники обменялись мнениями вокруг вопросов формирования правовой базы, сотрудничества в рамках международных организаций и развития торгово-экономических связей.