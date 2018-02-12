Болгария и Армения имеют стратегическое значение в плане создания многомодельного коридора по направлению Персидский залив - Чёрное Море: Радев

Болгария и Армения разделяют общую позицию, что обе страны имеют стратегическое значение, следовательно, должны эффективно использовать это значение, использовать наличие многомодельного коридора по направлению Персидский залив - Чёрное Море в деле развития взаимоотношений. Как сообщает Арменпресс, об этом в своем заявлении перед СМИ после встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном отметил президент Республики Болгария Румен Радев.

«Мы с президентом Республики разделяем общую позицию, что наши страны имеют стратегическое значение, следовательно, мы должны эффективно использовать это наше значение, использовать наличие многомодельного коридора по направлению Персидский залив - Чёрное Море в деле развития наших взаимоотношений. В этой связи приветствую идею господина Саргсяна организовать встречу министров транспорта всех заинтересованных в этом вопросе стран», - сказал Радев.

Он также отметил, что армянский и болгарский народы ожидают более тесного и плодотворного сотрудничества.

«Армянская община в Болгарии не только сохранила свою национальную самобытность, но также довольно хорошо и эффективно интегрирована в общество Болгарии, представлена в культурной и научной жизни. Это живой мост между двумя нашими государствами, который мы должны укреплять», - отметил президент Болгарии.

Коснувшись экономического сотрудничества, высокопоставленный гость отметил, что его можно довести до более высокого уровня. Он подчеркнул, что представители малых и средних предприятий и работодатели уже работают друг с другом и достигли договорённости в июне провести в городе Бургас большой бизнес форум, на котором будут присутствовать предприниматели двух стран.

«Мы приветствуем подписанное Арменией с ЕС Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве, потому что это даёт большую возможность, чтобы между экономиками наших двух государств ещё больше развивались экономические отношения и взаимовыгодное взаимодействие», - отметил Радев.