Более 200 фрагментов тел найдено в районе крушения Ан-148
На месте крушения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья обнаружено более 200 фрагментов тел погибших. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.
"Сейчас найдено более 200 фрагментов тел. Работы продолжаются, в том числе и с воздуха. Следственный комитет делает облет для того, чтобы расширить границу поиска", - сказал Полетыкин в понедельник на месте катастрофы в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что граница поиска разбита на 29 секторов.
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