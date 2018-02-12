Время в Ереване: 11:07:36,   12 Февраль

Более 200 фрагментов тел найдено в районе крушения Ан-148


На месте крушения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья обнаружено более 200 фрагментов тел погибших. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

"Сейчас найдено более 200 фрагментов тел. Работы продолжаются, в том числе и с воздуха. Следственный комитет делает облет для того, чтобы расширить границу поиска", - сказал Полетыкин в понедельник на месте катастрофы в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что граница поиска разбита на 29 секторов.

 

 

 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации