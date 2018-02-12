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Президент Болгарии Румен Радев в «Цицернакаберде» почтил память жертв Геноцида армян


Прибывший в Армению с государственным визитом президент Республики Болгария Румен Радев утром 12-го февраля посетил мемориальный комплекс «Цицернакаберд» в Ереване, где воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», Румен Радев возложил венок к мемориалу и цветы к вечному огню, увековечивающему память невинных жертв Геноцида армян.

Президент Болгарии также посадил ель в Аллее памяти мемориального комплекса, побывал в Музее-институте Геноцида армян.

Президента Болгарии Румена Радева сопровождали министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, мэр Еревана Тарон Маргарян и др.

Фото: Эдуарда Сепетчяна




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