Президент Болгарии Румен Радев в «Цицернакаберде» почтил память жертв Геноцида армян
12:21, 12 Февраль, 2018
Прибывший в Армению с государственным визитом президент Республики Болгария Румен Радев утром 12-го февраля посетил мемориальный комплекс «Цицернакаберд» в Ереване, где воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян.
Как передает «Арменпресс», Румен Радев возложил венок к мемориалу и цветы к вечному огню, увековечивающему память невинных жертв Геноцида армян.
Президент Болгарии также посадил ель в Аллее памяти мемориального комплекса, побывал в Музее-институте Геноцида армян.
Президента Болгарии Румена Радева сопровождали министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, мэр Еревана Тарон Маргарян и др.
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