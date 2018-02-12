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Крушение Ан-148 попало на камеры видеонаблюдения


Падение самолета Ан-148 в Московской области попало на камеры видеонаблюдения. Ролик опубликован в YouTube.

На 26-ой секунде записи виден взрыв, на волне которого самолет пролетает еще несколько десятков метров и падает, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Пассажирский Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение днем в воскресенье в Раменском районе Подмосковья. По данным Росавиации, связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.




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