Президент Республики Армения направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации

Президент Республики Армения Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета «Саратовских авиалиний» в Раменском районе Подмосковья, повлёкшем многочисленные человеческие жертвы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, в послании говорится:

“В Армении потрясены этой трагедией. Мы искренне сопереживаем и разделяем горе тех, кто потерял своих родных, близких и друзей. Примите глубокие соболезнования от всего армянского народа и от меня лично”.