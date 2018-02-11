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Президент Республики Армения направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации


Президент Республики Армения Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета «Саратовских авиалиний» в Раменском районе Подмосковья, повлёкшем многочисленные человеческие жертвы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, в послании говорится:

В Армении потрясены этой трагедией. Мы искренне сопереживаем и разделяем горе тех, кто потерял своих родных, близких и друзей. Примите глубокие соболезнования от всего армянского народа и от меня лично”.




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