Маргинальные измышления присущи недоучкам – ВЗГЛЯД объяснил, зачем Алиев создает мифы

Слова Ильхама Алиева, что Ереван является «исторически азербайджанской землей», интересны не только тем, что с научной точки зрения являются полной чушью. Главное другое – подобная маргинальная историография и мифология приводят порою к настоящим войнам, и в истории много тому примеров.

Как передает Арменпресс, так комментирует российская газета ВЗГЛЯД последние курьезные заявления Ильхама Алиева.

«Понятно, что такое громкое заявление сделано Ильхамом Алиевым в преддверии президентских выборов в Азербайджане, назначенных на апрель текущего года.С практической точки зрения это, конечно же, заявление исключительно для внутреннего пользования. Ни к каким практическим последствиям в ближайшем будущем слова Ильхама Алиева не приведут. Обострения конфликта в Нагорном Карабахе или вокруг него ждать не следует. Но столь громкое формулирование таких амбициозных военно-политических задач первым лицом страны все же достойно рассмотрения», пишет автор статьи Евгений Крутиков.

Он подчеркивает, что такая риторика может помочь Алиеву в бытовом смысле, но только не на реальное положение вещей, она только может стимулировать больное воображение – относительно места этой страны, расизма и ксенофобии.

«Напрямую это никак на современной жизни не сказывается, но порождает нездоровые иллюзии о своем месте в истории, ксенофобию и бытовой расизм. На практике, увы, очень часто – и мы это наблюдаем со второй половины 80-х годов – такие, казалось бы, чисто маргинальные рассуждения очень небольшого числа недоучек приводили к вполне горячим войнам и трансформации бытового поведения, а также ксенофобскому отношению к другим народам. Ибо глупость – такой же источник человеческих бед и несчастий, как и злая воля», - пишет автор.

В то же время Крутиков отмечает, что подобная маргинальная историография и мифология – не такая уж безобидная вещь. «Так что маргинальная историография далеко не так безобидна, как могут подумать люди с нормальным советским школьным образованием. Все может быть очень плохо», - резюмирует он.