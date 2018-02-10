Теван Погосян связывает внеочередные выборы в Азербайджане с решением внутренних проблем

Назначив внеочередные выборы в Азербайджане, Ильхам Алиев надеется легко перескочить предвыборный этап.

Такое мнение высказал в беседе с журналистами 10 февраля председатель о/о «Международный центр человеческого развития» Теван Погосян, отметив, что внеочередные выборы в Азербайджане связаны с решением внутренних проблем.

«Перед любыми выборами международное сообщество, исходя из своих интересов, поддерживает оппозицию и в той или иной степени воздействует на ход выборов. При авторитарном режиме в Азербайджане исход выборов предсказуем, и оппозиция вряд ли станет серьезным соперником президенту, однако своим решением Алиев выигрывает время и надеется легко перескочить предвыборный этап», - как передает Арменпресс, сказал Погосян.

Он добавил, что на линии соприкосновения Азербайджан не преминет пойти на обострение, как только почувствует ослабление бдительности армянской стороны.

«Угроза войны есть всегда, но сдерживающим фактором является сила армянской стороны. Насаждение армянофобии ведется давно, и последнее высказывание Алиева – одно в длинном ряду. Армения должна разработать механизмы противостояния, тобы приучить Алиева выбирать выражения», - сказал Теван Погосян.