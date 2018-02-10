10 февраля президент Армении Серж Саргсян подписал ряд принятых НС РА законов: «Судебный кодекс Республики Армения», Конституционный закон РА и конституционный закон «О проведении изменений в в Конституционном законе Республики Армения».

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.