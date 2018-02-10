Время в Ереване: 11:07:36,   10 Февраль

Серж Саргсян подписал ряд принятых НС РА законов


10 февраля президент Армении Серж Саргсян подписал ряд принятых НС РА законов: «Судебный кодекс Республики Армения», Конституционный закон РА и конституционный закон «О проведении изменений в  в Конституционном законе Республики Армения».

Об этом  Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.

 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации