Время в Ереване: 11:07:36,   10 Февраль

За прошедшую неделю на линии соприкосновения противник нарушил режим перемирия около 300 раз


На линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил в течение 4—10 февраля противник  нарушил режим прекращения огня около 300 раз. В сторону армянских позиций произведено более 2000 выстрелов из стрелковых орудий

 Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе  Минобороны  Арцаха.

Передовые  части Армии обороны  Арцаха полностью владеют ситуацией на передовой и уверенно несут боевую вахту.




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