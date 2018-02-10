За прошедшую неделю на линии соприкосновения противник нарушил режим перемирия около 300 раз

На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил в течение 4—10 февраля противник нарушил режим прекращения огня около 300 раз. В сторону армянских позиций произведено более 2000 выстрелов из стрелковых орудий

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Минобороны Арцаха.

Передовые части Армии обороны Арцаха полностью владеют ситуацией на передовой и уверенно несут боевую вахту.