По приглашению президента РА Сержа Саргсяна 11 февраля президент Болгарии Румен Радев посетит Армению с государственным визитом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, запланированы встречи президента Болгарии с высшим руководством Армении – президентом, премьер-министром и председателем НС.

В Эчмиадзине высокого гостя примет Католикос Всех Армян Гарегин Второй. После встречи с Патриархом Румен Радев посетит Эчмиадзинский Собор и сокровищницу.

По окончании армяно-болгарских переговоров на высшем уровне Румен Радев и Серж Саргсян выступят перед представителями СМИ с итоговой пресс-конференцией. Намечено также подписание документов, направленных на расширение и углубление сотрудничества Армении и Болгарии в разных областях.

В рамках государственного визита президент Болгарии посетит Матенадаран, центр ТУМО среднюю школу №131 им. Яворова.