Время в Ереване: 11:07:36,   10 Февраль

Президент Болгарии Румен Радев посетит Армению с государственным визитом


По приглашению президента  РА  Сержа Саргсяна 11 февраля президент Болгарии Румен Радев посетит Армению с государственным визитом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, запланированы  встречи президента  Болгарии с высшим руководством Армении – президентом, премьер-министром и председателем НС.

В Эчмиадзине высокого гостя примет Католикос Всех Армян Гарегин Второй. После встречи с Патриархом Румен Радев посетит Эчмиадзинский Собор и сокровищницу. 

По окончании армяно-болгарских переговоров на высшем уровне Румен Радев и Серж Саргсян выступят перед представителями СМИ с итоговой пресс-конференцией. Намечено также подписание документов, направленных на расширение  и углубление  сотрудничества Армении и Болгарии в  разных областях.

В рамках государственного визита  президент Болгарии посетит Матенадаран, центр ТУМО среднюю школу  №131 им. Яворова.

 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации