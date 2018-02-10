Мхитарян отметил разницу между Моуриньо и Венгером
Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян отметил разницу между ЖозеМоуриньо и Арменом Венгером.
«Моуриньо требует от игроков слишком много, а это очень трудно сделать. Арсен Венгер более непосредственный. Он входит в положение футболиста. В этом их различие», - как передает Арменпресс, сказал Мхитарян.
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