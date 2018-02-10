Мхитарян отметил разницу между Моуриньо и Венгером

Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян отметил разницу между ЖозеМоуриньо и Арменом Венгером.

«Моуриньо требует от игроков слишком много, а это очень трудно сделать. Арсен Венгер более непосредственный. Он входит в положение футболиста. В этом их различие», - как передает Арменпресс, сказал Мхитарян.

В 27 туре первенства Англии «Тоттенхем» примет у себя Arsenal. Игра начнется в 16:30 по ереванскому времени.