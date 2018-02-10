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Мхитарян отметил разницу между Моуриньо и Венгером


Полузащитник  сборной  Армении Генрих Мхитарян отметил разницу между ЖозеМоуриньо и Арменом  Венгером.

«Моуриньо требует от игроков  слишком много, а это очень трудно сделать. Арсен Венгер более непосредственный. Он входит в положение  футболиста. В этом их различие», - как  передает Арменпресс, сказал Мхитарян.

В 27 туре  первенства  Англии «Тоттенхем» примет у себя Arsenal. Игра начнется в 16:30 по ереванскому  времени.




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