Религиозный совет опубликовал документ, которым Атешян продолжит служить наместником патриарха

Религиозный совет Константинопольский патриархии ААЦ принял решение о том, что архиепископ Арам Атешян продолжит служить наместником патриарха. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает армянская газета Стамбула «Жаманак».

В соответствии с письмом, полученным от министерства внутренних дел Турции относительно избирательного процесса патриархии, 9 февраля по приглашению председателя религиозного совета Саака Машаляна под руководством Атешяна состоялась встреча духовным отцов.

По данным газеты, избранный местоблюстителем патриарха архиепископ Гарегин Бекчян не принимал участия в собрании, так как ранее заявил Машаляну о своем намерении уйти в отставку.

Во время встречи было принято решение о необходимости соблюдения требований письма, направленного министерством внутренних дел. В частности, было решено вернуться к ситуации, которая предшествовала встрече религиозного совета 26 октября 2016 года, когда Месроп Мутафян по-прежнему считался патриархом. Кроме того, Арам Атешян продолжит свою деятельность в качестве местоблюстителя патриарха.

В ходе встречи священнослужители подчеркнули, что выборы Патриарха должны состояться в надлежащее время.