Гагик Царукян и члены его партии проведут отдельную встречу с Арменом Саркисяном

Кандидат в президенты от Республиканской партии Армении Армен Саркисян проведет встречу с Гагиком Царукяном и его однопартийцами. Как сообщает Арменпресс, об этом рассказал журналистам Гагик Царукян, добавив, что на встрече со своими товарищами по команде обсудят предложения, после чего они объявят о своем решении.

«До того, как мы не проведем встречу и не обсудим, мы не имеем права ничего говорить. Давайте посмотрим, что предлагается, согласно этому мы и представим свой подход», - подчеркнул Гагик Царукян.