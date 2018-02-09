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Гагик Царукян и члены его партии проведут отдельную встречу с Арменом Саркисяном


Кандидат в президенты от Республиканской партии Армении Армен Саркисян проведет встречу с Гагиком Царукяном и его однопартийцами. Как сообщает Арменпресс, об этом рассказал журналистам Гагик Царукян, добавив, что на встрече со своими товарищами по команде обсудят предложения, после чего они объявят о своем решении.

«До того, как мы не проведем встречу и не обсудим, мы не имеем права ничего говорить. Давайте посмотрим, что предлагается, согласно этому мы и представим свой подход», - подчеркнул Гагик Царукян.




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