WhatsApp запустил собственную платежную систему

Мессенджер WhatsApp запустил сервис WhatsApp Pay для оплаты услуг и покупок через смартфон. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Telecomtalk.info.

"WhatsApp начал в Индии тестирование новой функции платежей, которая позволит людям отправлять деньги другим пользователям мессенджера, исключая торговые счета", - пишет издание.

В настоящее время бета-версия доступна на iOS и Android, а денежные переводы возможны только между кошельками WhatsApp Pay. Однако разработчики планируют создать условия, при которых бы платежная система смогла работать и с другими сервисами. Компания уже заключила договоры с ведущими банками Индии, включая Государственный банк, ICICI Bank, HDFC Bank, and Axis Bank. Таким образом, пользователи смогут синхронизировать новый платежный сервис со своей банковской картой.

Пока не сообщается, когда WhatsApp Pay будет доступна пользователям в других странах.