В Мексике задержали лидера крупнейшего наркокартеля страны

Правоохранительные органы Мексики задержали предполагаемого лидера одного из самых могущественных наркокартелей страны "Лос-Сетас". Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Heraldo de Mexico.

По данным издания, Хосе Мария Гисар Валенсия, также известный как "Z43" и "Эль Чарли", был задержан в четверг сотрудниками управления военно-морского флота при содействии федеральной полиции.

Гисар Валенсия, имеющий американское происхождение, считается ответственным за ввоз кокаина и метамфетамина на территорию США. Также он руководил перевозками наркотиков из Гватемалы в Мексику. По данным СМИ, в 2014 году власти США предложили награду в размере 5 миллионов долларов за информацию, которая может оказать помощь в его поимке.

Главы МВД страны Альфонсо Наваррете Прида поблагодарил правоохранительные органы за проделанную работу.