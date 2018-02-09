Внеочередное заседание НС Армении. Ожидаются голосования: прямой эфир

В НС Армении стартовало внеочередное заседание, созванное правительством Армении. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 93 депутата.

В начале заседания состоится голосование по уже обсужденным вопросам.

В частности, на голосование будут поставлены законопроекты об амнистии, о Совбезе, о праворульных автомобилях.