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Внеочередное заседание НС Армении. Ожидаются голосования: прямой эфир


В НС Армении стартовало внеочередное заседание, созванное правительством Армении. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 93 депутата.

В начале заседания состоится голосование по  уже обсужденным вопросам.

В частности, на голосование будут поставлены законопроекты об амнистии, о Совбезе, о праворульных автомобилях.




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