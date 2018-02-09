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Европейские индексы снизились - 08-02-18


МОСКВА, 9 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 2.62% и составил 12260.29 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.98% и составил 5151.68 пункта, британский FTSE снизился на 1.49% и составил 7170.69 пункта, российский MICEX снизился на 1.22% и составил 2227.24 пункта, а RTSI снизился на 2.51% и составил 1212.86 пункта.




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