Премьер-министр Армении принял представителей фармацевтических компаний

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 8 февраля принял представителей фармацевтических компаний. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, на встрече были обсуждены шаги, направленные на дальнейшее развитие сферы и ее перспективы.

В частности, были затронуты вопросы налогового и таможенного администрирования, совершенствования законодательства, содействия экспорту и росту производства, привлечения новых рынков и наборов инструментов для государственной помощи. Представители фармацевтических компаний представили ряд предложений.

Карен Карапетян подчеркнул, что правительство обсудит все прагматические и реалистичные предложения, добавив, что исполнительная власть готова оказать необходимую помощь конкретным проектам и инициативам. Премьер-министр поручил соответствующим государственным органам держать обсуждаемые вопросы в центре внимания и принять соответствующие меры в этом направлении.