Азербайджанский оппозиционный журналист Афган Мухтарли не верит в свое досрочное освобождение

Азербайджанский оппозиционный журналист и активист Афган Мухтарли, осужденный по политическим мотивам на 6 лет лишения свободы, не верит в свое досрочное освобождение. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Туран».

«Суды походят с беззаконием, поэтому я не верю в свое досрочное освобождение по судебным процедурам»,- сказал он в беседе с агентством.

Как сказал Афган Мухтарли, он знает о той работе, которую ведут по его делу международные правозащитные организации.

«Все зависит от решения президента нашей страны, а его решение предугадать невозможно»,- сказал он.

8-го февраля его на 2 дня выпустили из тюрьмы, чтобы он принял участие в сороковинах по покойным родственникам.

31-го декабря 2017 года в Закатале в их доме нашли скончавшимися сестру и 2 племянников Мухтарли.

По официальной версии, смерть наступила вследствие отравления газом.

Как известно, районный суд Сабаила в Баку приговорил Афгана Мухтарли к 6 годам лишения свободы.

Мухтарлы был похищен в центре Тбилиси 29 мая неизвестными и вывезен в Азербайджан. Никаких идентификационных документов, как уверяют родственники Мухтарлы, при себе у него не было. В настоящее время журналист находится в центральном управлении Государственной пограничной службы в Баку. Власти Азербайджана обвиняют его в незаконном перевозе денег и незаконном пересечении границы. Защита оппозиционного активиста предполагает, что к похищению журналиста причастны представители грузинских спецслужб.



Ранее Хартия журналисткой этики выступила с чрезвычайным заявлением в связи с произошедшим, призвав власти Грузии провести объективное и незамедлительное расследование.



В организации потребовали дать исчерпывающие ответы на все интересующие общественность вопросы. В частности, объяснить, каким образом смог Мухтарлы попасть в Азербайджан без документов.



«Из-за сложившейся в регионе тяжелой ситуации в области прав человека, журналисты и активисты, которые критически настроены по отношению к правительствам своих стран, часто вынуждены покинуть родину. Грузия становится для них убежищем, где им предоставляется возможность продолжать профессиональную деятельность. Необходимо, чтобы члены правительства заинтересовались произошедшим», — говорится в распространенном Хартией заявлении.

Афгана Мухтарли знают как критика политики азербайджанских властей. С 2015 года он вынужденно поселился в Тбилиси. Оппозиционные СМИ сообщают, что накануне в одном из сайтов, контролируемых азербайджанскими властями, был напечатан материал, в котором были названы имена проживающих в Тбилиси оппозиционеров.

Напомним, что критически настроенный к властям Азербайджана журналист Афган Мухтарлы проживал в Тбилиси. На днях он исчез, о чем его семья сообщила в полицию. Позже Мухтарлы оказался задержан в Баку. Адвокат уже навестил журналиста. Он заявил, что из центра Тбилиси его похитили лица, одетые в гражданскую одежду и говорившие на грузинском языке. Они запихнули его в машину и вывезли за пределы Тбилиси. Затем его беспощадно избили, завязали глаза и передали в другую машину, а на границе с Азербайджаном пересадили в третий автомобиль, в котором говорили на азербайджанском языке.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, комментируя ситуацию с исчезновением в Тбилиси оппозиционного азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, который затем оказался в изоляторе в Баку, сказал, что исчезновение человека является серьезным вызовом для государственности и суверенитета Грузии. «Заявление его адвоката очень тяжелое с разных точек зрения. В первую очередь, мы все должны осознать, что Грузия, как в плане журналистики, так и по соблюдению прав человека, занимает лидирующую позицию — это наша гордость, составляющее нашей государственности и суверенитета… Заявления, которые были сделаны адвокатом, нужно обязательно осмыслить и проанализировать, так как исчезновение человека — серьезный вызов для нашего государственного суверенитета… Государство должно защитить свой престиж и обеспечить защищенность граждан, все это очень важно», — заявил Маргвелашвили.